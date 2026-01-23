Recomiendan no consumir tanta azúcar para enfrentar el frio

Rebeca Aguilar advirtió sobre el consumo excesivo de jugos, ya que al beber frutas y verduras se elevan más rápido los niveles de glucosa

Ante la llegada del frente frío y la temporada invernal, especialistas en nutrición recomiendan fortalecer el sistema inmunológico a través de una alimentación balanceada, priorizando el consumo de frutas y verduras de temporada, especialmente aquellas ricas en vitamina C.

La nutrióloga Rebeca Aguilar explicó que durante esta época del año la naturaleza ofrece una mayor disponibilidad de cítricos, los cuales deben aprovecharse para prevenir enfermedades respiratorias y enfrentar mejor los cambios climáticos.

De acuerdo con la especialista, en supermercados y mercados es común encontrar una amplia variedad de cítricos como naranjas, limones y mandarinas, con colores más intensos y atractivos, lo que indica su temporada natural.

Además de los cítricos, señaló que los vegetales con mayor concentración de vitamina C incluyen los morrones en sus distintas presentaciones: verde, rojo, amarillo y naranja, los cuales contribuyen a reforzar las defensas del organismo.

Mejor masticar que beber frutas y verduras

Aguilar advirtió sobre el consumo excesivo de jugos, ya que al beber frutas y verduras se elevan más rápido los niveles de glucosa y el gasto de insulina, una situación delicada en un país donde aumentan los casos de diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina.

Por ello, recomendó masticar las frutas y verduras, por ejemplo, ofrecer una mandarina o una naranja entera como desayuno o colación, en lugar de jugos.

La nutrióloga explicó que la vitamina C también tiene un alto poder antioxidante, lo que beneficia la salud de la piel. Este nutriente incluso es utilizado en diversos productos dermatológicos, aunque su principal función sigue siendo el fortalecimiento del sistema inmunológico.

La especialista recordó que el plato del buen comer es una de las mejores guías alimenticias y debe adaptarse a cada estación del año. Indicó que:

La mitad del plato debe estar compuesta por frutas y verduras, idealmente cinco porciones al día .

debe estar compuesta por frutas y verduras, idealmente . La proteína , en una cantidad similar al tamaño de la palma de la mano, puede incluir huevo, pollo, carne, pescado o mariscos .

, en una cantidad similar al tamaño de la palma de la mano, puede incluir . Las grasas saludables deben consumirse en pequeñas porciones, como aguacate, aceite de oliva, aceite de aguacate o nueces .

deben consumirse en pequeñas porciones, como . Los carbohidratos complejos deben ocupar entre el 25 y 30% del plato, como arroz, maíz, quinoa, papa o camote .

deben ocupar entre el del plato, como . Las leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos deben estar presentes en menor proporción.

Durante el frío, es común que se antojen alimentos como pan y chocolate caliente; sin embargo, Aguilar recomendó moderar el consumo de azúcares y optar por alternativas más saludables como tés, caldos de verduras, sopas o guisos caseros, cuidando el exceso de grasa.

Aclaró que una alimentación saludable no está peleada con los gustos ocasionales, siempre que se controlen las porciones y la cantidad de azúcar.

Verduras de temporada que se deben aprovechar

Entre los vegetales característicos de esta temporada, la nutrióloga destacó:

Morrón de distintos colores

de distintos colores Calabaza italiana y calabaza amarilla

y Coliflor blanca, morada, verde y naranja

Finalmente, Rebeca Aguilar enfatizó que mantener una dieta equilibrada, variada y adaptada a la estación del año permite cuidar la salud sin dejar de disfrutar pequeños antojos, siempre con moderación.