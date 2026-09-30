Recomiendan extremar precauciones ante lluvias por frente frío

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de viento y descargas eléctricas, además las condiciones de lluvia podrían prolongarse hasta el 6 de octubre

La llegada de un sistema frontal al norte de México provocará un incremento en las lluvias en Nuevo León, con precipitaciones que podrían presentarse desde el miércoles 30 de septiembre y mantenerse durante los primeros días de octubre.

De acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil de Nuevo León, los acumulados más significativos se esperan entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre, principalmente en las regiones Norte, Citrícola y Metropolitana.

Para este periodo se estiman acumulados superiores a 75 milímetros en las regiones Norte, Citrícola y Metropolitana; mientras que en las regiones Oriente y Montañosa podrían registrarse entre 50 y 75 milímetros. En la Región Sur se prevén acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

Las autoridades señalaron que el sistema frontal tendrá un desplazamiento lento, por lo que las condiciones de lluvia podrían prolongarse durante varios días y, de acuerdo con el pronóstico, existe la posibilidad de que se extiendan hasta el martes 6 de octubre.

Además de las precipitaciones, se podrían registrar ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que Protección Civil recomendó a la población extremar precauciones, particularmente durante los periodos de lluvia intensa.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas inundadas, tanto a pie como en vehículo. También se pidió conducir a velocidad moderada ante la reducción de visibilidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, la población debe evitar permanecer cerca de árboles, anuncios y estructuras que pudieran caer durante las rachas de viento. En zonas de ladera, las autoridades pidieron mantenerse atentos ante posibles deslaves o desprendimientos de material.

El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y su evolución en el estado.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y del Servicio Meteorológico Nacional, así como atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier situación de riesgo.