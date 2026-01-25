Recomendaciones para prevenir accidentes por uso de calentadores

Erick Cavazos, director de PC de NL, alertó sobre el riesgo del monóxido de carbono, gas que puede generarse por calentadores mal ventilados

Ante el descenso de temperaturas que traerá consigo el frente frío, Protección Civil Estatal, mediante el Nuevo León Informa, emitió recomendaciones para evitar accidentes relacionados con el uso de calentadores en los hogares.

Erick Cavazos, director de la corporación, alertó sobre el riesgo del monóxido de carbono, gas que puede generarse por calentadores mal ventilados, hornillas encendidas o aparatos defectuosos.

“Cuando dejamos un calentador encendido durante la noche sin ventilación, el riesgo de una intoxicación es muy alto y puede ser mortal”, advirtió.

Riesgo por monóxido de carbono en temporada invernal

El funcionario recordó que en temporadas anteriores se registraron defunciones derivadas de estas prácticas, aunque destacó que durante 2025 y lo que va de 2026 se mantiene saldo blanco.

“Queremos seguir con cero muertes y cero lesionados por bajas temperaturas o por el mal uso de calentadores”, afirmó.

Recomendaciones para el uso seguro de calentadores

Entre las recomendaciones emitidas por Protección Civil se encuentran:

Apagar los calentadores antes de dormir o salir de casa.

antes de dormir o salir de casa. Mantener una ventilación adecuada en espacios cerrados.

en espacios cerrados. Revisar conexiones con agua y jabón para detectar fugas.

con agua y jabón para detectar fugas. No colocar ropa u objetos sobre aparatos eléctricos.

sobre aparatos eléctricos. Evitar el uso de anafres o braseros en interiores.

Llamado a la prevención y reporte de emergencias

Protección Civil Estatal exhortó a la ciudadanía a adquirir calentadores certificados y a reportar cualquier emergencia al 911, reiterando que la prevención es clave para evitar accidentes durante esta temporada de bajas temperaturas.