Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito

Unas 12.3 toneladas de basura fueron recolectadas por personal de Servicios Públicos de Monterrey después del desfile conmemorativo por el Día de la Independencia de México, que se llevó a cabo en la Macroplaza.

La brigada de limpieza, que trabajó en el primer cuadro de la ciudad, retiró 8.7 toneladas de desechos mediante barrido manual, informó el municipio de Monterrey a través de un comunicado.

Además, en la brigada, se utilizó el nuevo equipo de barrido mecánico de la dependencia, que logró recolectar 3.6 toneladas adicionales.

El operativo de limpieza se implementó para posteriormente poder abrir las vialidades cerradas después de los festejos patrios.

Las labores de limpieza se implementan cada año después del desfile para asegurar que el centro de la ciudad esté en condiciones óptimas para que la ciudadanía pueda retomar sus actividades cotidianas.