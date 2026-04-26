Recolecta Monterrey 10,000 juguetes en programa para el DIF

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, informó que para esta edición la meta es clara: duplicar o incluso superar la cantidad de beneficiados

Con el objetivo de llevar alegría a los sectores más vulnerables de la ciudad, el Sistema DIF Monterrey puso en marcha la iniciativa "Un juguete, una Sonrisa". Esta campaña invita a la ciudadanía a donar juguetes, nuevos o en buen estado, que serán entregados a niñas y niños de diversas colonias en el marco de las celebraciones del Día del Niño.

Buscan duplicar la felicidad

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, informó que para esta edición la meta es clara: duplicar o incluso superar la cantidad de beneficiados alcanzada en años anteriores. Con este esfuerzo, se busca asegurar que el mayor número posible de infancias regiomontanas cuente con un regalo en su día.

Aquí puedes donar

Para facilitar la participación de la comunidad, se han habilitado múltiples puntos de recolección en centros comerciales y oficinas gubernamentales:

En salas de Cinépolis (hasta el 29 de abril): La comunidad en general podrá depositar sus donativos en los contenedores instalados en las siguientes sucursales: Valle Oriente, Cumbres, Nuevo Sur, Esfera, Garza Sada y Sendero Lincoln

En oficinas generales del DIF Monterrey (Hasta el 30 de abril): Para quienes no puedan asistir a los centros comerciales, las oficinas generales del DIF recibirán juguetes durante las 24 horas del día, teniendo como fecha límite el mismo 30 de abril.

Un llamado a la solidaridad

Los organizadores enfatizan que los juguetes pueden ser nuevos o usados, siempre y cuando se encuentren en buen estado. Esta colecta representa una oportunidad para que los regiomontanos demuestren su espíritu solidario y contribuyan al bienestar emocional de los menores en situación prioritaria.

Con la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y la administración municipal, Monterrey se prepara para una jornada de entrega que recorrerá las colonias del municipio, transformando cada donativo en una sonrisa infantil.