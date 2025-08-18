Recolecta División Ambiental 192 mil kilos de residuos en NL

En una semana, la División Ambiental realizó 46 jornadas de limpieza en el área metropolitana y se retiraron 192 mil 684 kilogramos de residuos

La División Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en colaboración con el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), realizó 46 jornadas de limpieza del 8 al 14 de agosto en distintos puntos del área metropolitana, con el objetivo de conservar y mejorar los espacios públicos del estado.

Durante estas jornadas, se atendieron 113 mil 945 metros cuadrados de superficie y se retiraron 192 mil 684 kilogramos de residuos, que además de generar contaminación representan un riesgo de incendios, especialmente en la temporada de calor y sequía.

Entre las zonas intervenidas se incluyen parques, camellones, cauces de río, derechos de vía y vialidades estratégicas, priorizando aquellas áreas con mayor acumulación de desechos y riesgo ambiental, explicó María Guadalupe López Marchan, directora general de FIDEURB.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que estas acciones son un ejemplo del esfuerzo conjunto entre dependencias.

La División Ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en estas labores, manteniendo limpias sus comunidades y reportando prácticas que dañen el entorno.