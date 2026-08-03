Recoge Monterrey más de 7 toneladas de basura tras lluvias

En las labores participaron 20 trabajadores y el uso de dos camiones de 14 metros cúbicos y dos unidades de 3.5 toneladas para el retiro de los desechos

Luego de las intensas lluvias registradas este domingo en el área metropolitana, el municipio de Monterrey desplegó un operativo especial de limpieza que permitió retirar más de 7.5 toneladas de basura arrastrada por las corrientes en distintos puntos de la ciudad.

“Después de las fuertes lluvias que azotaron el área metropolitana a mediodía de este domingo, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey activó un despliegue de personal, con la finalidad de limpiar la basura arrastrada por las precipitaciones”, informó el municipio.

“Por instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, las acciones de limpieza estuvieron encabezadas por el titular de la dependencia, Hugo Salinas”, se agregó.

Como resultado del operativo, se recolectaron más de 7,500 kilogramos de residuos, principalmente en las zonas norte y poniente del municipio, donde las precipitaciones provocaron el arrastre de basura hacia calles, avenidas y sistemas de desagüe.

En las labores participaron 20 trabajadores, quienes utilizaron maquinaria pesada, entre ella una retroexcavadora, además de dos camiones de 14 metros cúbicos y dos unidades de 3.5 toneladas para el retiro de los desechos.

Las autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que se ha reforzado desde semanas atrás con la limpieza de rejillas pluviales y de diversos puntos considerados de alto riesgo durante la temporada de lluvias.

Asimismo, recordaron que recientemente se realizó la limpieza del Canal Aztlán, de donde fueron retirados más de 200 camiones de residuos, trabajos que contribuyeron a evitar inundaciones en ese sector durante las precipitaciones de este domingo.

La administración reiteró el llamado a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública, al señalar que mantener limpias las calles y los sistemas pluviales es fundamental para reducir riesgos de encharcamientos e inundaciones.