Reclaman a Miguel Treviño por obras; agreden a reportero

Vecinos y comerciantes aledaños al Casco de San Pedro, increparon al presidente municipal de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, cansados de las afectaciones, mala planeación y tardanza de las obras que se realizan en la localidad.

“Ya viste que ocasionaron inundación en una calle de las casas, ni idea; ni tiene la cara de darle a los vecinos que les explotó la casa, así de mierda y miserable eres Miguel Treviño, no tienes huevos cabrón”, se escucha una vecina del casco de San Pedro contra su alcalde.

El presidente municipal realizaba un recorrido de supervisión de los trabajos, cuando se encontró con habitantes inconformes, quienes exigían al edil resolver los problemas que ocasionó sus proyectos.

En el recorrido, un reportero trató de abordar al alcalde Miguel Treviño, pero su equipo de trabajo lo empujó, empezando por su secretario particular, Jorge Arachavaleta.

"¿Qué dices Miguel? ¿Qué dices a eso? Nunca me has querido dar entrevista, yo creo que sí vas a darme. -Estamos ocupados, estamos trabajando-. ¿Por qué le has mentido a la gente? Oye perdón, pero tampoco hagas eso, suélteme, suélteme. No necesita Miguel que hagas eso”, narra el periodista ante la agresión en el video que circula en redes sociales.

Asimismo, en el video se puede apreciar cómo otros funcionarios evitan el trabajo periodístico y no dejan pasar a las personas que critican al presidente municipal Miguel Treviño.

“Han hecho con nosotros lo que han querido, nos han pisoteado como les ha dado la gana; a ti no te importó provocar incendios y que dos personas resultaran quemadas, eso no lo dijiste; sí, en redes sociales, muy bonito, para pura mierda tuya”, se escucha parte del video.