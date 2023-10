Reclama Rosaura Guerra tras dar freno a su toma de protesta

Seguiré luchando porque la voz de quienes me dieron su voto sea escuchada y se me otorgue a la brevedad el curul que me corresponde, la violencia política que están ejerciendo contra mi persona no quedará sin sanción, iré hasta la última consecuencia para que se sancione todo aquel funcionario que está siendo un obstáculo a mi derecho. El poder judicial no tiene nada que ver con el poder electoral, sin embargo, es el que ahora está obstruyendo que la suscrita pueda y deba estar sentada para representar a todos y cada uno de los ciudadanos que en su momento votaron”, dijo Guerra.