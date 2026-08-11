Reclama faltante de recursos para finalizar Triángulo Norte

El alcalde interino de Escobedo denunció que de los 488 millones de pesos autorizados para la obra del Triángulo Norte solo han recibido 255.8 millones

Aunque la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ha asegurado que al Gobierno de Escobedo se le ha enviado el monto total de los recursos destinados a concluir la obra del Triángulo Norte, el alcalde interino, José Antonio Quiroga Chapa, afirmó que de los $488 millones de pesos autorizados para este proyecto, únicamente han recibido 255 millones 800 mil pesos.

El señalamiento fue realizado en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a donde el edil acudió acompañado del contador del municipio para entregar la solicitud número seis en lo que va del año, con el fin de conocer las razones por las que los recursos han sido entregados de manera tardía o, en algunos casos, no han sido entregados.

“En el área de triángulo (norte) hemos recibido 255 millones 800 mil pesos. Hay una cuenta especial para recibir esos recursos. A pesar de que el gobernador dice que ya entregó 300, la realidad es que no es cierto, es que no ha entregado 300, entregó 255 de un compromiso que se hizo en el 2022, no es ahorita”, dijo.

Quiroga Chapa señaló que el municipio busca tener claridad sobre el estatus de los recursos, por lo que nuevamente solicitó una reunión con las autoridades estatales.

“Traemos la solicitud nuevamente de una cita que nos den para poder atender y poder saber cuál es la problemática. La realidad es que no entendemos cuál sea el motivo. Lo que traemos nosotros es información, copias certificadas de los comprobantes de los gastos y la información completa de la falta de entrega de recursos”, dijo.

Debido a la falta de recursos, la obra del Multimodal Libramiento-Monclova-Colombia se encuentra detenida, aunque ya registra avances importantes. De acuerdo con el alcalde interino, aún falta concluir la intervención en los cruces de Colombia y Monclova.

“En el triángulo deben estar pasando 90 mil vehículos diariamente, ha bajado muchísimo, ya no hay horas eternas de espera, la velocidad ha aumentado satisfactoriamente, pero todavía nos falta resolver la intervención de Colombia y Monclova para que esto quede perfectamente ya y sea mucho más ágil”, agregó.

El alcalde cuestionó además la manera en que, desde 2022, el municipio ha recibido los recursos destinados a esta obra, pues aseguró que han sido entregados a manera de “abonos”.

“Se ha recibido el dinero en abonos, como si fueran una tienda, así se han recibido los dineros desde entonces (2022)”, agregó.

Quiroga Chapa también denunció que existe un faltante de recursos correspondientes al Área de Desarrollo Municipal.

Detalló que de los $35.6 millones de pesos autorizados, únicamente han recibido $14 millones, situación que, aseguró, ha obligado al municipio a mantener detenidas más de 14 obras en distintas colonias de Escobedo.