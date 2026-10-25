'Recicla y Resuelve' reúne a más de 100 personas en Monterrey

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), mediante la Dirección General para un Desarrollo Verde

La adopción de árboles nativos y la entrega de materiales reciclables reunieron a ciudadanos en dos parques de Monterrey, donde el Gobierno municipal realizó jornadas para ampliar la vegetación urbana y facilitar el aprovechamiento de residuos.

En el Parque El Aeropuerto, de la colonia Campestre Mederos, se celebró la edición número 19 de “Adopta un Árbol MTY”, con una oferta de 400 ejemplares nativos. De manera paralela, poco más de 100 personas participaron en “Recicla y Resuelve”, en el Parque Centrika.

Adopción de árboles incluye orientación y compromiso de cuidado

Durante la jornada en Campestre Mederos, realizada de las 10:00 a las 13:00 horas, personal municipal orientó a los asistentes sobre las especies disponibles, los espacios adecuados para plantarlas y el mantenimiento que requieren para desarrollarse.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), mediante la Dirección General para un Desarrollo Verde. Cada adopción quedó registrada y acompañada de una carta compromiso, con la que los participantes asumieron voluntariamente el traslado, la plantación y el cuidado del ejemplar.

El programa había entregado más de 2 mil 800 árboles nativos en sus 18 jornadas anteriores y mediante su participación en otros eventos municipales. La nueva edición busca dar continuidad a ese trabajo, con atención a las condiciones de los sitios donde serán plantados los árboles.

En el encuentro participaron Héctor Francisco Reyes López, director general para un Desarrollo Verde, y Abraham Hernández, director para una Ciudad Verde.

Reciben residuos desde los vehículos en el Parque Centrika

En Centrika, “Recicla y Resuelve” operó con un sistema drive-thru que permitió a los asistentes entregar sus materiales sin bajar de sus vehículos. Como incentivo, quienes participaron recibieron una planta nativa.

La recepción contó con empresas y organizaciones encargadas de distintos materiales. PetStar recibió botellas de plástico y tapas; Reciclaje Electrónico Avanzado, aparatos electrónicos; y Copamex, papel y cartón.

Medios con Valor participó con la recepción de envases de Tetra Pak, aceite doméstico y unicel, mientras que Owens-Illinois (O-I) recibió vidrio, ropa en buen estado y textiles.

Erika Morales Navarro, directora para Atención al Cambio Climático, y personal de su área participaron en esta jornada, que busca facilitar la separación de residuos y su canalización para aprovechamiento.

Ambas actividades forman parte del pilar Monterrey Sostenible del Plan Municipal de Desarrollo y promueven la participación de las familias en el cuidado del arbolado y el manejo responsable de los residuos.