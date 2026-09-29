ReciclaLeón amplía su alcance; suma textiles a reciclaje

En esta edición participaron más de 50 colaboradores de la dependencia estatal, en coordinación con SIMEPRODE, Veolia y empresas especializadas

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León realizó la tercera edición de ReciclaLeón en la zona sur del municipio de Monterrey, donde habitantes de distintos sectores del área metropolitana acudieron a entregar materiales reciclables sin necesidad de bajar de sus vehículos.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que el programa continuará recorriendo distintos puntos de la zona metropolitana para acercar el servicio a las colonias y fomentar la cultura del reciclaje.

"La idea es seguirnos moviendo por distintos puntos de la zona metropolitana, acercando este servicio a las colonias y fomentando poco a poco la cultura del reciclaje en las familias de Nuevo León", expresó.

En esta edición participaron más de 50 colaboradores de la dependencia estatal, en coordinación con SIMEPRODE, Veolia y empresas especializadas en la recepción y clasificación de residuos.

ReciclaLeón amplía reciclaje con recepción de textiles

Como novedad, ReciclaLeón incorporó la recepción de textiles a su lista de materiales, que también incluye papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, llantas, aceite de cocina usado, pilas alcalinas y aparatos electrónicos.

Como incentivo, las personas que llevaron sus residuos recibieron árboles nativos, entre ellos naranjos, duraznos y huizaches, o plantas florales.

También se entregaron regaderas ahorradoras de agua, con lo que el programa busca vincular el reciclaje con acciones de reforestación y cuidado del recurso hídrico.

La Secretaría de Medio Ambiente indicó que ReciclaLeón se mantendrá como un programa permanente e itinerante, por lo que la próxima jornada será anunciada en las siguientes semanas.

Esta iniciativa se llevará a distintos puntos del área metropolitana con el objetivo de impulsar la separación de residuos y la economía circular en la entidad.