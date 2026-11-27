El gobernador Samuel García adelantó que busca facilitar los trámites y permisos para las empresas que se sumen a estas acciones

Las empresas de Nuevo León que inviertan en acciones para reducir la contaminación, ahorrar agua, instalar filtros o impulsar proyectos de reforestación podrán obtener beneficios fiscales durante 2027. Así lo anunció el gobernador Samuel García durante una mesa de trabajo con representantes de cámaras empresariales y autoridades estatales, en el marco de la iniciativa Ponte Nuevo, ahora enfocada en el medio ambiente.

El mandatario explicó que el Paquete Fiscal 2027 contempla permitir que las inversiones ambientales comprobadas puedan acreditarse contra impuestos estatales. La propuesta incluye inversiones en tecnologías limpias, filtros, sistemas de ahorro de agua y otras medidas para disminuir el impacto ambiental. El esquema contempla acreditar hasta el 10% de las inversiones elegibles contra impuestos ecológicos, conforme a los requisitos establecidos en la iniciativa fiscal.

“Y ahorita decía Raúl, ‘Gober, ¿pudiéramos a las empresas que tienen distintivo 10, darles un estímulo?’ pues hay que leer el paquete compadre.. ya lo metimos. Metimos en la ley de hacienda que todas las empresas que tengan una inversión verde, se acredite. Todas las empresas, Heineken, Xingnux.. todas las empresas, que a partir del 2027, le demuestren al estado que hicieron cualquier tipo de inversión: techos, filtros, ahorro de aguas, filtros para no descargar. “

El gobernador también adelantó que busca facilitar los trámites y permisos para las empresas que se sumen a estas acciones, particularmente en materia ambiental y de factibilidades de Agua y Drenaje. Incluso pidió a los empresarios reportar directamente los expedientes que tengan detenidos para darles seguimiento y agilizar su resolución.

“Eso es lo que estamos proponiendo. Ayuden al gobierno, ayuden al estado a arborizar, ayuden al estado a invertir verde y el estado les va a ayudar a que no pierdan un solo minuto en permisos”, señaló el mandatario.

Durante la reunión, en las oficinas donde opera el nuevo C5 Ambiental, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, presentó los avances en calidad del aire y reveló, tomando como referencia los últimos diez años, como Nuevo León registra una reducción cercana al 43% en las partículas PM2.5 y de casi 42% en las PM10. Además, al comparar 2026 con 2025, reportó disminuciones cercanas al 20% en ambos indicadores.

Para reforzar el monitoreo de contaminantes, anunció la instalación de dos nuevas estaciones fijas: una en Santiago, que comenzará a operar antes de las fiestas decembrinas, y otra en la zona del Valle de las Salinas, prevista para principios de 2027. Con ello, la red estatal pasará de 15 a 17 estaciones fijas, además de contar con dos unidades móviles.

“Hoy tenemos la red más moderna de todo México”, aseguró Lozano al presentar también el C5 Ambiental, un centro de monitoreo que permite observar las condiciones meteorológicas y su impacto en la calidad del aire, así como coordinar la respuesta ante posibles fuentes de contaminación.

En materia de reforestación, el funcionario informó que se han plantado un millón 380 mil árboles en zonas urbanas y en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. También anunció que el Estado impulsa cuatro nuevas áreas naturales protegidas: Sierra de Lampazos, Sierra de Sabinas, Sierra Madre Oriental y Sierra de Galeana, como parte de la meta de conservar el 30% del territorio para el año 2030.

Lozano presentó además cuatro vías para que las empresas se involucren: obtener el Distintivo Estatal de Sustentabilidad, reforestar sus propios espacios, participar en la estrategia empresarial Todos por un Aire Más Limpio y colaborar en la conservación de terrenos privados. La convocatoria para el distintivo ya está abierta, es gratuita y voluntaria, y las organizaciones interesadas podrán registrarse hasta el 14 de enero de 2027.

Finalmente, Samuel García recordó que Ponte Nuevo comenzó como una iniciativa vinculada al Mundial, pero busca mantener la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad más allá del evento deportivo. El mandatario informó que mediante este esfuerzo, se han reunido 350 millones de pesos en aportaciones voluntarias y destacó proyectos como el Parque del Agua, donde participaron empresas en la recuperación de espacios verdes y la creación de nuevas áreas públicas.