Recibirán reliquia de San Carlo Acutis en Santiago Nuevo León

Conoce los horarios de la visita, momentos de oración y quién fue San Carlo Acutis, el primer santo millennial que llegará a la Parroquia de Santiago Apóstol

La comunidad de Santiago se alista para recibir la reliquia de primer grado de San Carlo Acutis en una jornada espiritual que se realizará en la Parroquia de Santiago Apóstol, ubicada frente a la Plaza Hidalgo. La visita está programada para el jueves 29 de enero de 2026 y contempla actividades abiertas a fieles de todas las edades.

La llegada de la reliquia ocurre tras la canonización de Carlo Acutis en septiembre de 2025, hecho que lo convirtió en el primer santo de la generación millennial. Su figura ha generado interés entre jóvenes y familias, al ser reconocido por su testimonio de fe vinculado al uso responsable de la tecnología.

¿Cómo será la jornada de veneración en Santiago?

Las actividades se desarrollarán íntegramente en el templo parroquial. A las 12:00 horas se realizará la recepción solemne de la reliquia. Posteriormente, de 12:00 a 17:00 horas, el espacio permanecerá abierto para la veneración personal y la oración.

A las 17:00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía en honor a San Carlo Acutis. La jornada concluirá a las 18:00 horas con la despedida oficial de la reliquia.

¿Quién es San Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació en 1991 y desde temprana edad mostró habilidades en el área de la informática y la programación. Utilizó estos conocimientos para desarrollar un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en distintas partes del mundo, plataforma que continúa disponible.

Su vida cotidiana incluyó actividades comunes entre jóvenes de su generación, como el uso de videojuegos y dispositivos digitales, manteniendo prácticas religiosas constantes y acciones de apoyo social. Falleció en 2006, a los 15 años, a causa de leucemia.

¿Dónde se conserva su cuerpo y cuándo fue canonizado?

El cuerpo de San Carlo Acutis se encuentra en Asís, Italia, lugar al que acuden peregrinos de distintos países. La canonización se realizó el 7 de septiembre de 2025, acto presidido por el Papa, con lo que fue inscrito oficialmente en el catálogo de los santos de la Iglesia católica.

¿Por qué su figura tiene presencia entre jóvenes?

La difusión de su testimonio se ha vinculado al uso de herramientas digitales para fines religiosos y educativos, así como a su cercanía generacional con adolescentes y jóvenes. Su visita a Santiago se enmarca en una agenda pastoral orientada a la participación comunitaria.