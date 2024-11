Recibirá Maru Lozano premio estatal de periodismo televisivo

La reconocida conductora de INFO7, Maru Lozano Llamas, será galardonada con el Premio Estatal de Periodismo Francisco Cerda Muñoz en la categoría de Periodismo Electrónico Televisión.

El anuncio fue realizado la mañana de este martes por la Asociación de Periodistas de Nuevo León, José Alvarado Santos.

Desde el pasado lunes 19 de agosto, Maru Lozano acompaña cada mañana a la comunidad regiomontana presentando las más recientes noticias en el INFO7, el noticiario matutino más longevo de la televisión en Nuevo León.

Marú nació y creció entre estudios de televisión y a pesar de ello, su visión siempre fue la producción televisiva.

De niña tuvo participación en programas locales, forjando desde entonces una carrera en los medios de comunicación.

“Yo no quería estar a cuadro, yo trabajaba con Gilberto Marcos y llevaba varios proyectos internos de donde trabajaba, la comunicación interna, los proyectos con universidades, pero yo no quería estar a cuadro. Pero un día llegó Gilberto y me dijo que me iban a hacer un casting, lo hice y me quedé”, dijo Maru Lozano.

Como presentadora de noticias, Maru Lozano va siempre más allá del relato diario, ya que su estilo narrativo no solo transmite las problemáticas de la comunidad, sino que también transmite alegría y buen ánimo.

Maru, quien es egresada del Tecnológico de Monterrey con la licenciatura en Comunicación, suma más de 30 años de experiencia en áreas de Comunicación, Relaciones Públicas y Educación.

Cuenta además con uno de los podcast más seguidos del streaming regimontano: La Curiosidad Conecta, el cual tiene más de 42 mil suscriptores en YouTube.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo también será galardonada la periodista Brenda Garza, quien desde hace 11 años se especializa en la sección de Finanzas de El Horizonte. Garza recibirá el galardón en la categoría de Periodismo Impreso.

Con información de elhorizonte.mx

