Recibirá Aduana Colombia carga por cierre en Nuevo Laredo

El Gobierno de Nuevo León informó que el comercio será desviado al puerto fronterizo estatal mientras continúan las labores para retirar boyas del Río Bravo

Ante el cierre temporal del Puente Internacional III “Comercio Mundial” de Nuevo Laredo, el Gobierno de Nuevo León informó que el tráfico de carga de exportación e importación de la región será canalizado hacia la Aduana Colombia-Laredo, ubicada en la frontera entre Nuevo León y Texas.

La medida se tomó luego de una reunión celebrada este domingo en Laredo, Texas, con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Ciudad de Laredo y el Gobierno de Texas, en la que participó Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director general honorario de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT).

El cierre del cruce internacional de Nuevo Laredo se debe al retiro de boyas limítrofes que quedaron atoradas en la base del puente tras la creciente del Río Bravo.

“Por instrucción del Gobernador Samuel García, estamos apoyando a nuestros socios estratégicos de Laredo y Nuevo Laredo, donde todo el tráfico de carga será desviado a nuestra Aduana de manera segura y sin contratiempos”, indicó González.

El funcionario estatal aseguró que el Puerto Fronterizo Colombia-Laredo cuenta con las condiciones necesarias para recibir el flujo adicional de mercancías, ya que sus instalaciones no presentan daños ni riesgos para la operación.

“Este servicio se dará por todo el tiempo que sea necesario, gracias al apoyo de ANAM, CBP y la Ciudad de Laredo, pues nuestras instalaciones no presentan ningún daño ni riesgos para el cruce”, agregó.

González recomendó a los exportadores e importadores que, en caso de que la suspensión del Puente III continúe, realicen a partir de este lunes el cambio en sus pedimentos aduanales: del correspondiente a Nuevo Laredo, identificado con la clave 240, al Puerto Colombia-Laredo, con clave 800.

Explicó que esta modificación permitirá mantener el flujo del comercio internacional y evitar afectaciones a las empresas de México y Estados Unidos, además de destacar que la mayoría de los agentes aduanales autorizados para operar en Nuevo Laredo también cuentan con autorización para realizar cruces por Colombia-Laredo.

El titular de CODEFRONT también señaló que esta situación evidencia la necesidad de modificar el esquema de timbraje fiscal para permitir que, cuando los cruces internacionales sean desviados entre Nuevo Laredo y Colombia, la recaudación federal corresponda al puerto que efectivamente realiza la operación.

“Situaciones como ésta pasan al menos una o dos veces al año y, con esto, (Nuevo León) estamos perdiendo la recaudación federal de dos o más días”, indicó.

González adelantó que solicitará formalmente a la ANAM revisar este mecanismo, al considerar que se trata de una situación recurrente que requiere ajustes para fortalecer la operación aduanera y la captación fiscal de las entidades involucradas.

“Hablamos de que, en la situación actual, la carga que recibimos en Colombia por cierres de Nuevo Laredo, no nos genera ingresos fiscales federales”, puntualizó.