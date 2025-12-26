Reciben Navidad aguardando por la salud de familiares

Afuera de hospitales, personas que tienen algún familiar internado le dieron la bienvenida a la Navidad esperando salir adelante del complicado momento

Mientras la ciudad le daba la bienvenida a la Navidad, a las afueras de un hospital ubicado en el centro de Monterrey, el tiempo avanzaba distinto.

Ahí, sobre bancas frías, varias personas han pasado este 24 y 25 de diciembre esperando noticias de sus familiares.

Quienes permanecen afuera hablan de una mezcla de miedo y fe. Dicen que estar ahí duele,

“Pues triste oiga.. es la primera vez que he estado aquí en los hospitales, nunca había estado en toda mi vida”.

“Pues la mera verdad, para mí es como un día cualquiera, ya que aquí tengo a mi jefecita, lo importante es estar con ella, con la familia. Ya hubo momentos buenos. Habrá otros, ya llegarán en su momento. Claro, es muy duro, pero pues nada más que echarle ganas”, expresó un familiar de un paciente.

Pero también la espera se vuelve más ligera cuando se acompaña y cuando la esperanza se comparte.

En medio del cansancio, encuentran consuelo en la solidaridad de desconocidos que, como ellos, aguardan un milagro.

Ellos, hablan sobre cómo se mantienen firmes en esta época.

“Nada más tener fe, hermano, tener fe en que tarde que temprano va a salir y todo volverá a ser como antes”.

Desde esas afueras sin Santa Claus, ni adornos ni regalos, el mensaje es claro y profundo.

“Valoren a su familia, que la amen, que le digan que lo aman, que no esperen la Navidad para decir que te amo, que quiero estar contigo, cualquier día es importante. La vida viene y va, pero no sabemos cuándo. Entonces, si puedes abrazarlo hoy que lo tienes al lado tuyo, abrázalo. Dile que lo amas porque no sabes si lo vas a tener mañana contigo”.

Esta Navidad, quienes esperan en el hospital recuerdan que valorar a la familia es estar presente, acompañar en los momentos difíciles y no dar por sentados los abrazos.