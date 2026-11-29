Entre los municipios que se contemplan visitar se encuentran Juárez, Cadereyta, Guadalupe, El Carmen y Salinas Victoria

Con el objetivo de fomentar la cultura del reciclaje y evitar que materiales reutilizables terminen en la basura, la Secretaría de Medio Ambiente realizó la quinta edición de Reciclaleón, ahora en el municipio de San Pedro.

La jornada se llevó a cabo en el Auditorio San Pedro, donde ciudadanos acudieron para entregar materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, ropa y unicel.

En esta edición también se amplió la recepción de residuos para incluir pilas alcalinas, aparatos electrónicos, aceite de cocina y llantas.

Reciclaleón busca llegar a más municipios de Nuevo León

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente, destacó que estas jornadas buscan acercar a la ciudadanía alternativas para darles una segunda vida a los materiales.

“Queremos seguir fomentando esta cultura del reciclaje, generar esta conciencia en la población, en la sociedad, de darle una vida útil e introducir a los productos a la cadena de valor”, aseguró.

El funcionario explicó que Reciclaleón ha llegado a distintos puntos de la zona metropolitana, y adelantó que buscan extenderlo a más municipios.

“La verdad lo vamos a llevar a toda la zona metropolitana, lo estamos haciendo prácticamente cada mes y ahora queremos implementarlo cada 15 días y poder visitar todos los municipios de la zona metropolitana”, señaló.

Entre los municipios que contemplan visitar se encuentran Juárez, Cadereyta, Guadalupe, El Carmen y Salinas Victoria.

¿Qué materiales reciben en las jornadas de Reciclaleón?

Lozano también advirtió sobre la importancia de evitar que estos residuos terminen en espacios inadecuados.

“En el relleno nos provocan emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca mucho la contaminación, el cambio climático que hoy sufrimos”, explicó.

Como incentivo para quienes participan, la dependencia entrega plantas polinizadoras y árboles nativos y frutales, que pueden plantarse en los hogares o en espacios públicos.

Las autoridades recomendaron llevar los materiales limpios y en buenas condiciones, además de mantenerse atentos a las próximas convocatorias para conocer las fechas y sedes de las siguientes jornadas.