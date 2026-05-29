Reciben IMSS NL y UMAE 34 el Premio Nacional de Calidad

Durante la gala celebrada en la Ciudad de México, el galardón correspondiente a la delegación del IMSS Nuevo León fue recibido por su titular, Miralda Aguilar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León hizo historia al recibir el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2025-2026 por partida doble.

Tanto el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Nuevo León como la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología No. 34 fueron condecorados en la categoría de Institución de Salud, consolidándose como referentes nacionales en desempeño y gestión.

Otorgados por el Instituto para el Fomento a la Calidad (IFC), estos galardones representan la máxima distinción a la excelencia organizacional en el país, reconociendo tanto a corporativos públicos como privados que demuestran capacidades sobresalientes en innovación y mejora continua.

Durante la gala celebrada en la Ciudad de México, el galardón correspondiente a la delegación del IMSS Nuevo León fue recibido por su titular, Miralda Aguilar Patraca.

Por su parte, Arturo Muñiz García, director de la UMAE No. 34, fue el encargado de alzar la presea asignada al reconocido Hospital de Cardiología.

Este certamen de competitividad, impulsado de manera conjunta por el IFC, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo de la Comunicación "Voz de las Empresas", cumple 36 años de historia evaluando de manera rigurosa las estrategias, el impacto social y los resultados institucionales de las organizaciones mexicanas.

"Recibimos con orgullo este reconocimiento como resultado de un trabajo en equipo comprometido con los valores institucionales. Buscamos evolucionar para garantizar la calidad de los servicios otorgados a nuestra población derechohabiente, que siempre ha sido y será nuestra razón de ser", afirmó la Dra. Aguilar Patraca tras la premiación.

Con esta doble condecoración, el IMSS en Nuevo León informó que suma ya tres ocasiones históricas en las que obtiene este prestigioso galardón nacional.