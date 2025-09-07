Reciben autoridades militares de NL a Claudia Sheinbaum

A su llegada, en el municipio de Salinas Victoria, estuvo acompañada de autoridades civiles y militares, quienes la escoltaron hasta su destino

Al filo de las 18:00 horas y bajo una ligera llovizna, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó esta tarde a Nuevo León. Sheinbaum Parto arribó a la Base Aérea Miltar (BAM), Número 14, frente al Campo Militar. Minutos después encabezará una concentración en la Macroplaza, con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el cual difunde mediante su Gira de Rendición de Cuentas. A su llegada, en el municipio de Salinas Victoria, estuvo acompañada de autoridades civiles y militares, quienes la escoltaron hasta su destino en el primer cuadro de la capital de Nuevo León. Ahí, la esperan autoridades estatales, militantes de Morena y simpatizantes de la 4T para escuchar su mensaje a la población de Nuevo León.