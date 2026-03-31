Reciben 96 años de cárcel por matar a tres hombres en Monterrey

Los dos sujetos fueron detenidos cuando viajaban a bordo de una camioneta sin placas en el poblado de Santa María la Floreña en Pesquería, Nuevo León.

Por el asesinato de tres hombres y las lesiones a dos más, un juez de control sentenció a dos homicidas a una condena de 96 años de cárcel.

La resolución final dentro del proceso penal fue notificada a los dos asesinos en una sala del tribunal penal.

Germán, de 37 años y Pedro, de 24, fueron encontrados culpables del asesinato de tres hombres y hacer lesionado a dos más en calles de la colonia barrio Santa Isabel en Monterrey.

Los dos sujetos fueron detenidos cuando viajaban a bordo de una camioneta sin placas en el poblado de Santa María la Floreña en Pesquería, Nuevo León.

A los sujetos les encontraron en su poder las armas con las cuales dispararon para dar muerte a esas tres personas.

Al ser puestos a disposición del Juez de Control, se llevó a cabo el proceso penal.

Luego de analizar las pruebas de la Fiscalía y desestimar las entregadas por la defensa, el juzgador dictó una sentencia de 96 años y seis meses de cárcel para cada uno de ellos.

Dentro del juicio, la Fiscalía General del Estado, logró establecer la culpabilidad de los dos detenidos, mediante pruebas y testimoniales.

Los inculpados permanecen internados en el penal del Estado.