Reciben 84 años de prisión por ataque en panteón de San Pedro

Los hechos se registraron el 11 de diciembre de 2023 en el acceso a un panteón en la colonia Los Sauces segundo sector, cuando una familia acudía a un sepelio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León obtuvo una sentencia condenatoria de 84 años y tres meses de prisión contra dos hombres responsables de un ataque armado ocurrido en diciembre de 2023 en San Pedro Garza García, donde murieron tres personas, entre ellas una niña de siete años.

Los hechos se registraron el 11 de diciembre de 2023 en el acceso a un panteón ubicado en la colonia Los Sauces segundo sector, cuando una familia acudía a un sepelio. De acuerdo con la investigación, los agresores dispararon contra una camioneta en la que viajaban varias personas, causando la muerte de la menor identificada con las iniciales V.K.L., así como de dos hombres adultos.

Posteriormente, los atacantes ingresaron al interior del panteón y continuaron accionando sus armas de fuego contra dos personas más, quienes también perdieron la vida en el lugar, para luego huir con rumbo desconocido.

Durante el juicio oral, que se prolongó por una semana con audiencias diarias, el Ministerio Público presentó pruebas periciales, testimoniales y científicas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de José Arturo “N”, de 28 años, y José Francisco “N”, de 39, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y delitos contra la salud.

El juez determinó que ambos actuaron como autores materiales directos y dictó una pena igual para los dos, además del pago de una multa y la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Familiares de la menor señalaron desde el inicio que la niña y su padrastro no tenían relación alguna con los agresores y que el ataque no iba dirigido contra ellos, lo que incrementó el impacto social y la exigencia de justicia por el caso

Humberto Salazar

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