Reciben 60 años de prisión por secuestro exprés en García

En junio de 2021, los detenidos Héctor 'N' y José 'N' privaron de la libertad al operador de un tractocamión acoplado a un semirremolque

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de 60 años de prisión en contra de dos hombres por secuestro exprés y otros delitos.

En 2021, fueron detenidos Héctor 'N' y José 'N' por elementos de la Guardia Nacional cuando viajaban en un tractocamión robado.

Después de haberse acreditado ante una autoridad judicial la responsabilidad penal de los detenidos, se obtuvo la sentencia de 60 años de cárcel; además, se aplicó una multa de 430 mil 176 pesos.

Estas personas fueron detenidas, sobre el kilómetro 14 300 del Libramiento Noreste, a la altura del municipio de García, cuando viajaban en un tractocamión acoplado a un semirremolque, tipo plataforma con placas de circulación del Servicio Público Federal de carga, con reporte de robo.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron el tractocamión, dos semirremolques, un vehículo tipo dolly, un inhibidor de señales con 12 antenas y la carga que consistía en dos rollos de acero de aproximadamente 20 toneladas, y se rescató al conductor que viajaba privado de la libertad.