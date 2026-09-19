Reciben 400 mujeres apoyo social en el sector de Topo Chico

Con la entrega en el Centro Comunitario Topo Chico, el programa estatal superó el padrón de 106 mil beneficiarias en Nuevo León.

Un total de más de 400 mujeres residentes del norte de la capital neoleonesa recibieron de forma directa las tarjetas pertenecientes al programa social "Ayudamos a las Mujeres", durante una jornada de entregas realizada en las instalaciones del Centro Comunitario Topo Chico.

El evento fue encabezado por el Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, quien estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, quienes destacaron el impacto de estas políticas públicas encaminadas a respaldar a quienes se dedican al cuidado de las familias en la entidad.

"Las mujeres de Monterrey y de todo Nuevo León nunca habían tenido un gobierno que las respaldara como ahora. Hoy estamos trabajando para recompensar todo aquello que por años no se les brindó, el reconocimiento que debieron tener por todo lo que hacen por nuestro estado", enfatizó el titular de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, durante la ceremonia.

Beneficios integrales para las familias

Además del incentivo económico que otorga la tarjeta, el programa brinda acceso inmediato a la red estatal de salud pública para todas las beneficiarias con una cobertura médica gratuita, atención médica general, servicios de enfermería y consultas directas con especialistas.

También contarán con suministro garantizado de medicinas y acceso a unidades clínicas familiares, hospitales generales y clínicas en todo el estado.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reafirmó que la administración estatal busca acompañar y compensar la labor cotidiana de cuidado de las neoleonesas, mientras que Daniel Acosta Fregoso, Secretario de Participación Ciudadana, resaltó la importancia de mantener un gobierno cercano mediante el trabajo directo en las colonias.

“Esto es una muestra que este gobierno les agradece, que está con ustedes y que la respaldamos y valoramos mucho por lo que hacen por todas las personas que cuidan, por toda su familia y por toda la gente que reciben en sus hogares. Por eso este apoyo es para compensar un poquito, solo un poquito de lo que hacen todos los días” dijo el Secretario General de Gobierno.

La entrega realizada en Topo Chico forma parte de un despliegue semanal que ha llevado apoyos a municipios como Abasolo, Hidalgo, Hualahuises, Escobedo y Monterrey, sumando a la fecha un padrón que supera las 106 mil mujeres beneficiadas en todo el territorio estatal.