Reciben 30 años de cárcel por intento de feminicidio

Ambos participaron en los hechos registrados en marzo del año pasado, donde intentaron privar de la vida a la expareja de uno de ellos

A 30 años de cárcel, dos sujetos que intentaron asesinar a la expareja de uno de ellos, fueron sentenciados por un juez de control.

Gabriel, de 41 años, quien mantuvo una relación sentimental con la víctima y su cómplice Pedro, de 55, fueron detenidos por la Policía Ministerial.

Ambos fueron consignados por el Agente del Ministerio Público ante el juez penal, luego de encontrar elementos suficientes que los relacionaba con el ataque.

El juzgador los vinculó a proceso por los delitos de Feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

A lo largo del proceso penal, el juez determinó la culpabilidad de los detenidos y desechó los alegatos de la defensa.

De esta manera, el juez dictó sentencia de 30 años para los dos detenidos y ordenó su internamiento en el penal estatal.

De acuerdo a las investigaciones consignadas por la Fiscalía, el pasado 31 de marzo del año pasado, Gabriel planeó dar muerte a su excompañera sentimental.

Ambos llegaron hasta la colonia Independencia a bordo de una camioneta y al observar a la mujer caminando por una de esas arterias accionaron una pistola.

Posteriormente la arrollaron con la camioneta y se dieron a la fuga con la idea que la habían asesinado.

Sin embargo, los equipos de auxilio que acudieron al lugar la trasladaron a un hospital donde logró recuperarse.