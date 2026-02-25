Reciben 25 años de prisión por asesinato cometido en Guadalupe

Los ahora sentenciados, acompañados de otras personas, acudieron al domicilio donde se encontraba la víctima, al cual agredieron con un arma de fuego

Tras seis años de proceso legal, dos hombres fueron sentenciados a más de 25 años de prisión por el asesinato de un hombre ocurrido en 2020, además, uno de ellos recibió una condena adicional por el delito de narcomenudeo, informó la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves.

De acuerdo con la autoridad, la condena fue resultado de la audiencia final del juicio. A Tomas “N” se le dictó una condena de 25 años de prisión por su participación directa en el asesinato del hombre, identificado como Alfonso, mientras que Juan “N” recibió una sentencia de 25 años y 10 meses de prisión, es decir, 10 meses adicionales debido a que también fue encontrado culpable por delitos contra la salud.

Los hechos se remontan a enero de 2020, en un domicilio ubicado en la colonia José Luis Mora, en el municipio de Guadalupe.

Según lo establecido durante el juicio, los ahora sentenciados, acompañados de otras personas, acudieron al domicilio donde se encontraba la víctima. Al contar con un arma de fuego, iniciaron una discusión que derivó en una agresión física.

Durante el ataque, Juan “N” amarró con cinta a la víctima, mientras que Tomás “N” continuó golpeándolo. Posteriormente, en el transcurso de la agresión, se detonó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte por impactos de proyectil.

Además, el juez impuso a ambos sentenciados el pago de la reparación del daño, conforme a lo establecido por la ley, que incluye indemnización por muerte y gastos funerarios a favor de los familiares de la víctima.