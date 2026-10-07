Reciben 25 años de cárcel por homicidio en Santa Catarina

La Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de los acusados en hechos ocurridos en de junio de 2023, en una vivienda de la colonia Tepeyac

Jesús “N”, de 25 años, y Carlos “N”, de 39, fueron sentenciados a 25 años de prisión por el delito de homicidio, tras ser encontrados responsables de la muerte de un hombre en Santa Catarina.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios, presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de ambos acusados en los hechos ocurridos el 15 de junio de 2023, en una vivienda de la colonia Tepeyac.

De acuerdo con la investigación, los ahora sentenciados arribaron al domicilio a bordo de una motocicleta e ingresaron portando armas de fuego, con las que dispararon contra Jorge Alberto, de 41 años, quien perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que ambos participaron como autores materiales directos del homicidio, por lo que un juez determinó imponerles 25 años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño por muerte y gastos funerarios.

Los dos deberán cumplir su condena en un Centro de Reinserción Social del Estado.