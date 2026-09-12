Reciben 2,000 mujeres apoyo económico con Tarjeta Regia Plus

A un año de su implementación en la actual administración, la iniciativa ya suma ocho mega entregas en lo que va del año.

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar y brindar herramientas de desarrollo integral, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo una nueva entrega del programa Tarjeta Regia Plus, beneficiando a 2,000 mujeres de diversas colonias del municipio.

El evento tuvo lugar en el Parque España y contó con la presencia del alcalde Adrián de la Garza, quien asistió acompañado por su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides.

Durante su intervención, el edil destacó que el programa cumple su primer año en la presente administración pública, manteniendo una entrega semanal constante.

"Tenemos muy claro que, si queremos fortalecer a nuestras familias, tenemos que empezar con lo más importante que tenemos, que son nuestras mujeres, y aquí tenemos a 2 mil mujeres regiomontanas que son la fuerza de Monterrey", afirmó De la Garza.

¿Qué es la Tarjeta Regia Plus?

La Tarjeta Regia Plus está dirigida a mujeres de entre 18 y 62 años en situación de vulnerabilidad que residen en Monterrey.

Además de la asignación de $2,000 pesos bimestrales destinados a cubrir necesidades básicas como medicinas, alimentos y gastos domésticos, el programa contempla un esquema de acompañamiento integral que incluye:

Talleres de autoempleo y capacitación.

Acceso a microcréditos y becas de estudio.

Servicios de atención psicológica y asesoría legal.

Programas de salud preventivos.

Respaldo institucional

A la entrega asistieron funcionarios municipales como Marcelo Segovia, Secretario de Administración; Rafael Ramos, Secretario de Participación Ciudadana; Fernando Margáin, Secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; y Liliana Muraira, Directora de Gestoría Social.

Asimismo, estuvieron presentes Ivonne Álvarez, Directora del DIF Monterrey; la diputada federal Annia Gómez, y las legisladoras locales Armida Serrato y Bertha Alicia Garza, quienes respaldaron las acciones emprendidas para consolidar el bienestar social en la capital neoleonesa.