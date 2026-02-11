Recibe UANL premio internacional de diseño con proyecto ambiental

La alumna de octavo semestre, Abril Luna, y su asesor Juan Álvarez fueron distinguidos en la categoría A – Ideas y Diseño por el proyecto digital Citlalli-UANL

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) obtuvo reconocimiento internacional luego de que una estudiante y un docente de la Facultad de Arquitectura ganaran el primer lugar en los AMA Awards 2025, otorgados por la Architectural Membrane Association (AMA), con sede en Alemania.

La alumna de octavo semestre, Abril Luna Sánchez, y su asesor Juan José Álvarez Tostado Ríos fueron distinguidos en la categoría A – Ideas y Diseño por el proyecto digital “Citlalli”-UANL Conceptual Tensile Structure, una propuesta sostenible e innovadora para la creación de zonas de sombra en espacios de convivencia.

El diseño consiste en una membrana tensada pensada para brindar confort en un jardín de la Facultad de Arquitectura que actualmente no cuenta con cubierta para proteger del sol o la lluvia.

“El proyecto es una membrana que fue pensada para dar más confort a un jardín que tenemos ahí en la facultad. Este jardín no tiene ninguna cubierta para el sol ni para la lluvia, entonces la diseñamos con ese objetivo”, explicó la estudiante.

La propuesta contempla una estructura de 15 metros de diámetro y más de siete metros de altura, elaborada con PVC y materiales de bajo costo y reciclables. Desde una vista aérea, la cubierta adopta forma de estrella, en alusión al significado de “Citlalli”, palabra náhuatl que significa estrella, y que dialoga con el logotipo de la Facultad, “Calli”, que significa familia.

De acuerdo con Luna Sánchez, este tipo de materiales son versátiles, moldeables y cada vez más utilizados en estadios, edificios y cubiertas escolares por su resistencia y facilidad de adquisición.

Reconocimiento internacional

La Architectural Membrane Association es una organización alemana que promueve la arquitectura tensada a nivel mundial y reconoce las mejores prácticas de diseño sostenible.

El docente Juan José Álvarez Tostado señaló que el jurado evaluó la factibilidad del proyecto, la claridad en la presentación, la justificación del nombre, el objetivo, la innovación en materiales, así como su impacto sostenible y viabilidad económica y estructural.

El certamen, celebrado de manera virtual en Dubái a mediados de noviembre de 2025, contó con la participación de universidades y especialistas de países como Alemania, Italia, Francia y España.

“Es la primera vez que participamos en un torneo así y es muy importante porque sale recurso humano que más adelante puede aplicar estas ideas para beneficio de todos”, destacó el académico.

El maestro añadió que el proyecto podría replicarse en otras áreas de Ciudad Universitaria, como paradas de Tigrebús y espacios comunes, lo que representaría un impacto positivo para la comunidad estudiantil.

En la categoría B – Proyectos y Productos, el galardón fue otorgado a una asociación de ingeniería de Bélgica por su propuesta del Pabellón Luxemburgo para la Expo 2025 de Osaka.

Con este reconocimiento, la UANL reafirma su compromiso con la innovación, el diseño sostenible y la formación de talento con proyección internacional.