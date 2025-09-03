Recibe 'Profe Chido' a sus alumnos en un salón creativo y seguro

El profesor Carlos Ortiz busca brindar a sus alumnos ambientes de aprendizaje, para que estén felices, alegres, divertidos y al mismo tiempo aprendan

Como cada regreso a clases, el profesor Carlos Ortiz, conocido como el “Profe Chido”, volvió a sorprender con su creativa decoración de su salón de clases en la escuela primaria Centenario de la Revolución Mexicana, ubicada en la colonia Cometas, en el municipio de Juárez.

Para el maestro esta iniciativa tiene un propósito claro: convertir el aula en un espacio seguro y creativo para los niños, especialmente en un contexto donde muchas clases tienden a ser demasiado rígidas o su entorno les ofrece limitantes.

"Me gusta mucho hacer estos ambientes de aprendizaje, para que los chicos estén felices, alegres, divertidos y al mismo tiempo, y es muy importante, están aprendiendo también”, comentó.

Un ambiente acogedor facilita la interacción, la participación y la retención y el "Profe Chido" lo sabe.

En un contexto educativo donde muchas veces se prioriza lo estructurado, salones como el del profesor Carlos Ortiz recuerdan la importancia de tener más ambientes que sea agradables para los alumnos.