Recibe 'Profe Chido' a alumnos con salón inspirado en Toy Story

El docente señaló que este tipo de actividades representan una manera de brindar a los estudiantes espacios seguros, creativos y agradable

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Con creatividad y entusiasmo, el docente conocido como “El Profe Chido” volvió a sorprender a sus alumnos al decorar su salón de clases para recibirlos en el nuevo ciclo escolar 2026-2027.

El maestro, quien imparte clases en la Escuela Primaria Centenario de la Revolución, ubicada en la colonia Los Cometas, en el municipio de Juárez, preparó nuevamente un espacio diferente para dar la bienvenida a los estudiantes.

En esta ocasión, la temática elegida fue Toy Story, inspirada en los personajes de la popular saga cinematográfica, con la intención de convertir el aula en un espacio atractivo y lleno de elementos que llamen la atención de los pequeños.

El docente ha señalado que este tipo de actividades representan una manera de brindar a los estudiantes espacios seguros, creativos y agradables, que también pueden contribuir a generar mayor motivación al momento de acudir a clases.

La iniciativa se ha convertido en una característica del trabajo de “El Profe Chido”, quien desde hace varios años utiliza la creatividad y la decoración de sus aulas como una herramienta para hacer de la escuela un lugar más llamativo para sus alumnos.

Esta tendencia incluso ha comenzado a trascender las aulas de Juárez y a llamar la atención en otros puntos de la República Mexicana, donde docentes han retomado la idea de transformar sus salones y demostrar que la creatividad también puede formar parte del proceso educativo.

Así, entre personajes, colores y decoraciones, “El Profe Chido” inicia un nuevo ciclo escolar con la intención de recordar que, además de enseñar, también es posible hacer que los alumnos disfruten y se sientan motivados dentro de su salón de clases.