Recibe portal de Nuevo León Premio Internacional OX

La evaluación considera aspectos como diseño, estructura, navegación, contenidos y uso estratégico de herramientas digitales.

El Portal del Gobierno de Nuevo León fue distinguido con el Premio Internacional OX, por destacar por su calidad, funcionalidad y alcance informativo a nivel global.

De acuerdo con la organización del certamen, este galardón se concede a sitios web que cumplen con estándares técnicos, institucionales y de comunicación, con el objetivo de garantizar que los mensajes oficiales sean accesibles, claros y comprensibles para la ciudadanía.

La evaluación considera aspectos como diseño, estructura, navegación, contenidos y uso estratégico de herramientas digitales.

La plataforma estatal, administrada por la Subsecretaría de Tecnologías de la Secretaría de Administración, en conjunto con la Contraloría estatal y la Oficina de Comunicación Social del Ejecutivo, fue valorada por su arquitectura de información, así como por la calidad visual y auditiva de sus contenidos.

También se tomó en cuenta la facilidad de uso para las personas usuarias, la accesibilidad y la claridad en la presentación de datos de interés público.

Entre los criterios que influyeron en el reconocimiento se encuentran la creatividad en el diseño, la transparencia en la información publicada y la posibilidad de que la población pueda consultar trámites, servicios y comunicados oficiales de manera ágil.

Estos elementos, señalaron los organizadores, permiten fortalecer la comunicación institucional y el vínculo entre gobierno y sociedad.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que una plataforma digital del Gobierno de Nuevo León recibe este distintivo.

En enero del año pasado, el Portal de Transparencia, bajo la administración de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, también fue acreedor al Premio Internacional OX, lo que refleja una continuidad en la estrategia digital de la administración estatal.

Los Premios Internacionales OX son otorgados por Editorial OX desde el año 2002 y distinguen a sitios web en idioma español que alcanzan niveles de excelencia global en materia de comunicación digital.