Recibe pareja más de 40 años de prisión por feminicidio de bebé

El juez dictó una sentencia de 48 años de prisión para Iram “N” y de 45 años y tres días para Anahí “N” tras el crimen de la menor

A más de 40 años de prisión fueron sentenciados un hombre y una mujer por los delitos de feminicidio y violencia familiar, tras comprobarse su responsabilidad en la muerte de una menor de apenas un año de edad, hija de la mujer e hijastra del ahora condenado.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023 en un domicilio ubicado en la colonia Misión, en el municipio de Salinas Victoria, donde la pequeña ,identificada con la inicial M, para proteger su identidad, se encontraba bajo el cuidado de la pareja.

Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres presentó pruebas periciales, científicas y testimoniales que acreditaron, sin lugar a duda, la responsabilidad de Iram “N” y Anahí “N” en el asesinato de la menor.

De acuerdo con la investigación, ambos ejercieron en repetidas ocasiones violencia de género contra la víctima. La golpeaban y le provocaron quemaduras, agresiones que finalmente le causaron la muerte.

La autopsia de ley determinó que la causa del fallecimiento fue una contusión profunda en cráneo y tórax.

El juez dictó una sentencia de 48 años de prisión para Iram “N” y de 45 años y tres días para Anahí “N”, penas que deberán cumplir en un Centro de Reinserción Social del Estado.

Cabe señalar que, además del feminicidio, se acreditó que en marzo de 2023 el hombre ejerció violencia contra la mujer al interior del mismo inmueble, causándole lesiones en la cadera tras una discusión, lo que derivó en una pena mayor para él.

Asimismo, ambos fueron condenados al pago de la reparación del daño, en términos de ley, por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.