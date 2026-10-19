Recibe Nuevo León lluvias del 400% por encima de media de octubre

Las precipitaciones también dejaron importantes acumulados en otros municipios como Linares, Galeana, Montemorelos y China

Las lluvias registradas durante octubre en Nuevo León rebasan el 400% el promedio mensual de precipitaciones, con acumulados superiores a los 320 milímetros en Monterrey y Santiago, luego del paso del frente frío número 2.

De acuerdo con los registros, el promedio de lluvia para octubre en la entidad es de 65.5 milímetros, según datos atribuidos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, este octubre en Monterrey se han acumulado aproximadamente 329 milímetros, equivalentes a poco más de cinco veces esa cantidad.

Esto significa que la precipitación registrada en la capital supera en 263.5 milímetros la referencia mensual, es decir, 401.5% por encima del promedio de octubre.

En Santiago, la estación de La Boca reportó 333.1 milímetros, lo que representa alrededor de 408.5% más que la media mensual si se utiliza como referencia el mismo promedio de 65.5 milímetros.

Las precipitaciones también dejaron importantes acumulados en otros municipios. En Linares se registraron 234 milímetros; en Galeana, 181; en Montemorelos, 180, y en China, 141 milímetros.

Uno de los episodios más intensos ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando Santiago recibió más de 125 milímetros de lluvia, mientras que, en algunas zonas, como El Cerrito, se reportaron acumulados de hasta 200.7 milímetros. El volumen de agua obligó a realizar un desfogue controlado de la Presa La Boca, luego de que alcanzara su nivel máximo.

Previamente, las lluvias provocadas por el primer frente frío de la temporada dejaron en Nuevo León uno de los mayores acumulados de agua para un arranque de octubre en la historia reciente.

En apenas dos días, la zona metropolitana registró 172 milímetros de lluvia, una cantidad que superó en 162.6% el promedio histórico de precipitaciones para todo octubre en la entidad, estimado en 65.5 milímetros. Es decir, entre el 1 y el 2 de octubre cayeron 106.5 milímetros más de agua de lo que normalmente se acumula durante todo el mes en Nuevo León, en un episodio que también elevó los niveles de las principales presas del estado.

Estas lluvias atípicas se desarrollaron sin la presencia de un ciclón tropical. Durante esos dos días, el Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró 172 milímetros de lluvia en Monterrey, el segundo acumulado más alto para un mes de octubre, solo por debajo de los 211.5 milímetros registrados entre el 16 y el 17 de octubre de 1957, récord que permanecía vigente.

El pasado 18 de septiembre, El Horizonte había adelantado que se preveía un otoño especialmente lluvioso, con precipitaciones superiores a la media histórica e incluso acumulados que podrían duplicar los registrados el año anterior.

Tienen presas buena captación

Además, el almacenamiento conjunto de las presas de Nuevo León aumentó de mil 446.651 millones de metros cúbicos a más de mil 468.736 millones. Las precipitaciones extraordinarias han generado importantes escurrimientos y afectaciones a la movilidad, al tiempo que contribuyeron a elevar los niveles de almacenamiento de agua en la entidad.

Con estos registros, octubre se perfila como un mes de lluvias extraordinarias para Nuevo León. Las cifras corresponden a los acumulados reportados a mediados del mes, por lo que el balance podría aumentar si continúan las precipitaciones durante los días restantes.

Las presas de Nuevo León registran niveles favorables de almacenamiento tras las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la entidad. Mediante un comunicado a través de sus cuentas oficiales, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó esta mañana sobre los niveles de almacenamiento de los principales embalses del estado.

El director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la CONAGUA, el Dr. Luis Carlos Alatorre, detalló que la presa La Boca se encuentra al 103.54 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento de 38.38 millones de metros cúbicos.

Por su parte, la presa Cerro Prieto registra un nivel del 81.84 por ciento, con 245.52 millones de metros cúbicos almacenados, mientras que la presa el cuchillo se ubica al 60.88 por ciento, con un total de 683.78 millones de metros cúbicos.

Desfogan La Boca

La CONAGUA inició el pasado 16 de octubre un desfogue controlado de la presa La Boca en Santiago, con la finalidad de reducir los niveles de almacenamiento a los establecidos para la temporada.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el embalse había alcanzado un almacenamiento de aproximadamente 39.2 millones de metros cúbicos, equivalente al 105 por ciento de su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO), establecido en 37.2 millones de metros cúbicos.

La operación contempla la liberación de agua para reducir gradualmente el volumen almacenado hasta alrededor de 37 millones de metros cúbicos, con el propósito de mantener condiciones de seguridad en la infraestructura, señaló el organismo federal.

La dependencia también reportó que el pluviómetro ubicado en la presa registró 130.2 milímetros de lluvia, lo que provocó el incremento acelerado en el nivel del embalse, por lo cual, el desde el día 16 de octubre a las 9:00 de la mañana, se empezaron a abrir las seis compuertas para liberar 473.3 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Ante esto, la Conagua señaló que, en coordinación con el Gobierno de Nuevo León y Protección Civil, se emitieron avisos preventivos a las comunidades ubicadas aguas debajo de la presa a fin de que adopten las precauciones necesarias.

Se esperan más lluvias

Protección Civil de Nuevo León informó que las condiciones de lluvia continuarán en la entidad durante los próximos días, con un 40% de probabilidad de precipitaciones previsto principalmente para el jueves.

El ambiente frío seguirá predominando en la región. Se esperan amaneceres con temperaturas mínimas de 13 °C el lunes, 14 °C el martes y 18 °C el miércoles. Para el jueves, el termómetro oscilará entre los 19 °C como mínima y los 25 °C como máxima.