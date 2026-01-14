Recibe Nuevo León corazón enviado desde Tamaulipas

El órgano fue trasladado vía aérea a los campos de medicina de Universidad Autónoma de Nuevo León para dar una mejor calidad de vida a su receptor

Un nuevo milagro llegó a Nuevo León gracias a las obras de los elementos de Protección Civil estatal, quienes realizaron el traslado de un corazón proveniente de Tampico, Tamaulipas, el cual arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

Una vez en suelo regio, el órgano fue trasladado vía aérea a los campos de medicina de Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se implementó un operativo para recibir al helicóptero.

El traslado por aire ayuda a la vitalidad del órgano porque se reduce el tiempo de traslado de 1 hora y media a tan solo 10 minutos. Esto fue posible gracias al apoyo brindado por la Secretaría de Salud.

Al momento no se ha dado a conocer más sobre la identidad de la persona receptora del órgano, sin embargo, esta es una nueva oportunidad de vida, pues este es uno de los órganos con mayor demanda en las listad de espera de los hospitales.¿