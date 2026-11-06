Recibe mujer descarga mientras revisaba apagador en departamento

El incidente fue reportado durante la tarde de este jueves, al interior de la Torre Balzac, sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en Monterrey

Una mujer de 29 años resultó lesionada luego de recibir una descarga eléctrica mientras revisaba el funcionamiento de un apagador al interior de la Torre Balzac, en Monterrey.

El incidente fue reportado durante la tarde de este jueves en el inmueble ubicado sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, donde acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja.

La afectada, identificada como Regina, fue valorada en el lugar y reportada consciente y estable, sin lesiones deconsideración.

Sin embargo, fue trasladada al Hospital Muguerza para una revisión médica.

Tras descartar riesgos adicionales en el sitio, los cuerpos de emergencia concluyeron su intervención.