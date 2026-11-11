Recibe Monterrey 1,200 viajes gratis para movilidad de mujeres

El DIF Monterrey canalizará los trayectos al traslado de pacientes que acuden a la Ciudad de la Inclusión y a la Clínica de Atención Integral al Autismo

El municipio de Monterrey informó que concretó una alianza estratégica con una plataforma de movilidad, mediante la cual recibió un donativo de 1,200 viajes gratuitos que serán destinados a facilitar la movilidad de familias y mujeres que requieren asistencia social y atención médica especializada.

La entrega del vale simbólico fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y Jimena Sierra Aguayo, coordinadora senior de Relaciones con Gobierno de DiDi México, estableciendo que estos apoyos se canalizarán a través del sistema DIF Municipal y del Instituto Municipal de las Mujeres Regias para atender casos prioritarios de la corporación.

En cuanto a la cobertura e impacto social, los traslados donados por la plataforma móvil se asignarán prioritariamente a dos vertientes de atención ciudadana.

Por un lado, indicaron que, en el área de atención a la salud y rehabilitación, el DIF Monterrey canalizará los trayectos al traslado de pacientes y usuarios que acuden a la Ciudad de la Inclusión y a la Clínica de Atención Integral al Autismo, donde reciben rehabilitación física, atención psicológica y talleres.

Por otro lado, en la línea de protección y asesoría a mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias empleará las rutas para facilitar el traslado seguro de mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia que acuden a terapias psicológicas, asesoría legal y acompañamiento institucional.

Durante el evento, Oyervides enfatizó la relevancia de articular esfuerzos con el sector privado para ampliar la cobertura de los programas sociales.

"Al DIF de Monterrey le encanta trabajar en equipo, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de avanzar y llegar más lejos. Y ahora contar con DiDi es una maravilla. Estamos de lujo hoy supercontentos porque confían en nosotros, saben que este donativo va a llegar donde más lo necesitan, a las familias que lo necesiten, y es un gran honor. Muchísimas gracias, qué gusto trabajar con ustedes", indicó.

Por su parte, los representantes de la plataforma realizaron un recorrido por la renovada Ciudad de la Inclusión, donde constataron a través de testimonios el impacto operativo que tendrán estos apoyos en la movilidad diaria de los beneficiarios.

Al encuentro asistieron también Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; Sofía Stoopen Alfaro, representante estatal de Relaciones con Gobierno de DiDi México; Ximena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico municipal, y África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias.