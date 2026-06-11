Recibe más de 50 años por secuestro y violencia contra su pareja

El juez valoró las pruebas y argumentos expuestos por ambas partes y emitió un fallo condenatorio en contra de Kevin “N”.

Un hombre identificado como Kevin “N”, de 32 años de edad, fue sentenciado a 50 años y 7 días de prisión tras ser encontrado responsable de los delitos de secuestro agravado, lesiones calificadas y violencia familiar cometidos en perjuicio de una mujer en el municipio de Monterrey.

La resolución fue emitida durante una audiencia de juicio oral penal, en la que un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres presentó diversas pruebas documentales, materiales y periciales para sustentar la acusación.

Entre las evidencias expuestas ante el juzgador se incluyeron dictámenes médicos y psicológicos, así como testimonios que permitieron acreditar que el acusado ejerció violencia contra la víctima, la privó de la libertad y le ocasionó lesiones de gravedad.

Tras el desarrollo del debate entre las partes, la representación social respondió a los argumentos de la defensa y sostuvo la acusación con los elementos de prueba presentados durante el juicio.

Luego de escuchar los razonamientos finales, el juez valoró las pruebas y argumentos expuestos por ambas partes y emitió un fallo condenatorio en contra de Kevin “N”.

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño por concepto de atención médica y tratamiento psicológico. El monto será determinado en la etapa de ejecución, quedando a salvo los derechos de la víctima para su justificación.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 en una colonia del sector poniente de Monterrey. La víctima, una mujer adulta identificada con las iniciales B.A., fue mantenida privada de su libertad e incomunicada durante un periodo de 10 días al interior de una vivienda.

Durante ese tiempo, presuntamente fue sometida a violencia física y psicológica mediante golpes, insultos y amenazas. Las indagatorias establecieron que el acusado utilizó un bate de béisbol para agredirla, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo.

La mujer fue rescatada por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones durante un operativo realizado en el domicilio donde permanecía retenida. En ese mismo lugar fue detenido Kevin “N”, quien ahora deberá cumplir la sentencia impuesta por la autoridad judicial.