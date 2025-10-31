Recibe Fuerza Civil reacreditación mundial CALEA 

Esta distinción reconoce a las instituciones policiales que cumplen con los más altos estándares de calidad y profesionalismo

La Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés) entregó a Fuerza Civil su reacreditación internacional y el refrendo del galardón “Triple Arco”, distinción que reconoce a las instituciones policiales que cumplen con los más altos estándares de calidad y profesionalismo.

Durante la ceremonia en el Campo Policial No. 1, el director ejecutivo de CALEA, Craig Hartley Jr., reconoció el trabajo y disciplina de la corporación estatal, destacando que Nuevo León es un referente nacional en seguridad pública.

La reacreditación tiene una vigencia de cuatro años, a partir del 9 de agosto de 2025, y consolida a Fuerza Civil, al C5 y a la Universidad de Ciencias de la Seguridad bajo los parámetros de profesionalización, formación académica, desempeño operativo y comunicación institucional.

El reconocimiento “Triple Arco” refrenda el compromiso de la corporación con la excelencia y el servicio ciudadano.