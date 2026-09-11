Recibe Escobedo encuentro mundial de Ciudades del Aprendizaje

El municipio de Escobedo fue sede de la reunión 2026 de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, que agrupa a 425 ciudades de 91 países

Escobedo se convirtió en punto de encuentro para representantes de distintas ciudades del mundo, al ser la sede de la reunión de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje 2026 de la UNESCO, iniciativa que busca compartir experiencias y mejorar las oportunidades de aprendizaje.

La red cuenta actualmente con 425 ciudades de 91 países, que intercambian buenas prácticas en temas como educación, salud, cultura, tecnología y participación comunitaria.

La intención es que estas experiencias se conviertan en acciones que beneficien directamente a las familias y comunidades.

Durante la inauguración, realizada en el Teatro Fidel Velázquez, Raúl Valdés Cortés, coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, destacó que el aprendizaje también ocurre dentro de las familias y en los espacios públicos.

"Lo que busca la red es reforzar las políticas públicas de aprendizaje a nivel local. Que no solo se fortalezca la educación formal, que es muy importante, sino todos los aprendizajes que suceden en todo momento: en la familia, en la comunidad, en espacios como los museos y las librerías", señaló Valdés.

Como parte del encuentro, también estuvo Mario Ishii, intendente de José C. Paz, Argentina, ciudad que lleva seis años formando parte de esta red.

El funcionario compartió que el intercambio con otros gobiernos les ha permitido encontrar nuevas formas de trabajar en educación, salud y temas relacionados con el medio ambiente.

"Tenemos muchas cosas que hemos aprendido de otras intendencias, que hemos intercambiado. Por ejemplo, hemos avanzado en educación, en salud y en temas climáticos; también hemos trabajado en todos estos aspectos durante este tiempo", mencionó Ishii

En representación de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, destacó algunas de las acciones impulsadas fuera de la educación tradicional, como la digitalización de trámites y las clases para adultos mayores, quienes aprenden a utilizar sus teléfonos para comunicarse con sus familiares.

"¿Qué tiene Escobedo? Que estamos dando clases a los adultos mayores sobre el uso de su teléfono y la transformación que experimentan al decir: “ahora puedo hablar y ver a mis nietos”. Desde ese tipo de aprendizaje, fuera de la escuela y de la educación formal, son las experiencias que buscamos intercambiar", manifestó.

En la ceremonia también participaron Cecilia Patrón Laviada, presidenta de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México y presidenta municipal de Mérida, así como Veremundo Carrillo Reveles, secretario de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO.

El encuentro comenzó con una muestra de cultura mexicana: un recital de danza folclórica acompañado de música tradicional, con el que Escobedo recibió a los representantes de las ciudades participantes y dio inicio a dos días de enriquecedoras labores en materia de aprendizaje.