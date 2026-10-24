Recibe condena de 25 años por asesinato en la colonia Paraíso

Leonardo 'N' ingresó con arma de fuego a una casa de la calle Ciudad Mante y le disparó a la víctima, hasta privarlo de la vida, y huir

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves obtuvo sentencia condenatoria contra Leonardo "N", por homicidio calificado, tras comprobarse que dio muerte a un adulto llamado "Miguel", el 7 de junio del año 2023, en un domicilio de la colonia Paraíso, en el municipio de Guadalupe.

En audiencia de Juicio Oral Penal, se demostró que no hay lugar a duda de su responsabilidad como autor material de la muerte violenta.

Al discutirse los hechos sobre este homicidio calificado, se probó que el sujeto ingresó con arma de fuego a una casa de la calle Ciudad Mante y le disparó a la víctima, hasta privarlo de la vida, y huir.

La sentencia ordenada por el juez es de 25 años de prisión, con internamiento en un centro de Reinserción Social Estatal.

Además, deberá pagar reparación de daño, indemnización por muerte y gastos funerarios.