Recibe 'Angelita' atención tras ser rescatada de maltrato

La perrita será sometida a estudios para atender el tumor que presenta, por lo cual ya recibe atención en la clínica veterinaria del municipio de Escobedo

Por: Fernando González

Enero 26, 2023, 13:25

Anteriormente le presentamos la historia de Angelita, una perrita que sufrió maltrato por su dueño en la colonia La Unidad, en Escobedo.



Las cámaras de INFO7 la fueron a visitar a la clínica veterinaria del municipio y la encontramos en mejores condiciones.



'Desde que llegó le dimos una atención rápida, hicimos exámenes de sangre que hicieron arrojar un resultado que por supuesto tiene anemia por una desnutrición severa que presenta, con el suéter no se lee nota tanto que tiene la piel pegada a los huesos', indicó una de las veterinarias.



Desgraciadamente Angelita luce un panorama incierto y con muchos riesgos.



'Como está muy débil no hemos podido realizar la biopsia del tumor que presenta, que era la razón por la que la persona pretendía deshacerse de ella por la razón de que olía muy mal, entonces estamos esperando que tengo un poco más de fuerza para poderla sedar realizarle su biopsia probablemente sea una semana más y luego esperar 10 días para esperar el resultado de la biopsia', comentó.



Pero lo que no le falta a esta perrita es el cariño y amor primeramente de la unidad de protección animal, pero también de la ciudadanía.



'Claro por lo pronto está aquí con nosotros y la queremos mucho además mucha gente se ha solidarizado con ella vienen y le traen regalos, le traen latitas, una señora de la tercera edad le tejió este suéter”.



Por otra parte, la Fiscalía mantiene las investigaciones y el mismo alcalde Andrés Mijes se comprometió a ejercer presión para que se haga justicia y no quede impune el agresor de Angelita.



'A nosotros nos pidieron qué realizaremos la denuncia vía virtual tenemos el acuse de recibido de la Fiscalía y estamos esperando noticias', informó.