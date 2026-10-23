Recibe 50 años de prisión por secuestro y robo de tractocamión

Juan Carlos 'N' fue declarado culpable de privar de la libertad a un transportista y despojarlo de un tractocamión, en abril de 2024

Una condena de 50 años de prisión recibió Juan Carlos “N” por los delitos de secuestro agravado y robo ejecutado con violencia moral, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acreditara su responsabilidad en los hechos ocurridos en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la investigación, el 1 de abril de 2024, la víctima, un hombre adulto identificado con las iniciales J. A., se encontraba al interior de la cabina de un tractocamión estacionado en la vía pública, en calles aledañas al Parque Industrial MILIMEX.

En ese momento, el ahora sentenciado y otros dos hombres presuntamente rompieron el vidrio de una ventana para ingresar por la fuerza a la unidad, someter al conductor y despojarlo de su cartera y teléfono celular.

Posteriormente, cubrieron a la víctima con una colcha y pusieron en marcha el tractocamión, que arrastraba dos cajas cerradas con aproximadamente 60 toneladas de azúcar, llevándose al transportista privado de su libertad.

La unidad avanzó por la autopista Apodaca-Cadereyta, hasta que fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca en el kilómetro 60 de la vía, a la altura de la colonia Compostela, en el municipio de Juárez.

En ese punto, los oficiales liberaron y pusieron a salvo a la víctima, además de detener a Juan Carlos “N”, quien posteriormente fue procesado por estos hechos.

Durante el juicio oral penal, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la participación del acusado. Tras valorar los elementos expuestos por ambas partes, el juez determinó su responsabilidad penal y emitió un fallo condenatorio.

Además de los 50 años de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a cuatro mil cuotas, así como la reparación del daño conforme a lo establecido en la audiencia.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la sentencia se dictó en octubre de 2026, a través de la unidad especializada en robo de vehículos.