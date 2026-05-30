Recibe 26 años de prisión por intentar asesinar a su ex pareja

Salomón 'N' agredió con un cuchillo a su ex pareja, en un domicilio del municipio de García, tras negarse a reiniciar la relación que sostenían

Tras siete años de litigio y búsqueda de justicia, un juez dictó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Salomón “N”, tras ser encontrado culpable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

Los hechos se registraron en un domicilio de la colonia Villas del Poniente, en el municipio de García, donde el ahora sentenciado cometió un ataque que estuvo a punto de costarle la vida a su ex pareja sentimental, una mujer adulta cuya identidad se mantiene protegida bajo las iniciales E. S.

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía, Salomón “N” arribó al domicilio de la víctima aprovechándose de la relación de confianza que existía por su pasado sentimental.

El agresor le exigió a la mujer reiniciar la relación afectiva, ante la negativa de ella, comenzó a ejercer violencia de género y la amenazó de muerte.

La violencia escaló al sacar un arma blanca tipo cuchillo, con la cual lesionó de gravedad en el cuello, la cual comenzó a presentar sangrado.

Todo el ataque ocurrió en presencia del hijo menor de edad de la víctima, quien intentó intervenir para defender a su madre. Ante esto, el agresor huyó del domicilio con rumbo desconocido.

Fueron los vecinos de la colonia Villas del Poniente quienes, al escuchar los gritos de auxilio provenientes de la vivienda, se aproximaron al lugar.

En el sitio encontraron a la mujer tendida en el piso con una hemorragia severa, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de una ambulancia.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde permaneció internada bajo pronóstico reservado hasta que logró recuperarse de la gravedad de la lesión.

A siete años de distancia de aquel violento episodio, las autoridades judiciales finalmente impusieron la pena privativa de la libertad a Salomón “N”.