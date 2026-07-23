Recibe 25 años de prisión tras matar con pico a rival

Enrique Antonio 'N' fue encontrado responsable del delito de homicidio calificado tras los hechos registrados en mayo de 2025, en el municipio de García

Un ataque ocurrido dentro de una obra en construcción en el municipio de García terminó con una sentencia de 25 años de prisión para Enrique Antonio “N”, de 42 años, quien fue encontrado responsable del delito de homicidio calificado.

Los hechos se registraron el 28 de mayo de 2025 en el fraccionamiento El Cielo, donde la víctima, identificada como Antonio, de 62 años, se encontraba trabajando cuando fue sorprendida por el ahora sentenciado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el acusado habría utilizado una herramienta metálica tipo pico para agredir a la víctima, provocándole lesiones que terminaron con su vida.

Tras el ataque, el cuerpo fue arrastrado y dejado frente a otra vivienda en construcción dentro del mismo fraccionamiento, según lo establecido durante las investigaciones.

Durante la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios que permitieron acreditar la responsabilidad penal de Enrique Antonio “N” como autor material directo de los hechos.

Luego de analizar los argumentos de ambas partes, el juez dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión, además del pago de reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios, conforme a lo establecido por la ley.