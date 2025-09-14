Rechaza Santa Catarina maltrato en Centro de Bienestar Animal

El gobierno municipal afirmó que las instalaciones se encuentran en buen estado y que todos los animales reciben buen trato y alimentación

Luego de que en redes sociales trascendió que en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina hubo casos de maltrato hacia los ejemplares, el municipio rechazó esta versión.

El alcalde del municipio, Jesús Nava, informó mediante sus redes sociales que, efectivamente, la Procuraduría Ambiental del Estado realizó una inspección en dicho centro, sin embargo, negó que existieran irregularidades en la operación.

El edil aseguró que no hay presencia de ejemplares muertos, por el contrario, dijo que todos los animales se encuentran en instalaciones adecuadas, en buenas condiciones, recibiendo buena alimentación y trato adecuado por parte del personal.

De igual manera, Nava apuntó que la clausura del lugar sí ocurrió, aunque fue por un tema administrativo relacionado con la integración de expedientes de los animales; el cual se solventará el lunes en horario de oficina.

Finalmente, se afirmó que una vez resuelto el papeleo, el centro permanecerá abierto y continuará brindando atención veterinaria y resguardo a los animales que lo requieran.