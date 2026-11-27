El gobernador destacó el crecimiento de los ingresos propios del estado y aseguró que Nuevo León es la entidad más autónoma de México

El gobernador Samuel García Sepúlveda, rechazó los señalamientos de que su administración dejará sobreendeudado al estado y aseguró que las finanzas estatales se encuentran en condiciones favorables.

“Mentira rotunda que vamos a dejar endeudados al estado”, aseguró durante el Nuevo León Informa.

El mandatario estatal señaló que actualmente Nuevo León registra un déficit de 3 mil millones de pesos, cifra que, afirmó, ha disminuido respecto a los 9 mil 700 millones de pesos que, según dijo, recibió al inicio de su administración en 2021, durante el cambio de gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”.

García Sepúlveda calificó los 3 mil millones de pesos como una cantidad financieramente aceptable y aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno ha realizado obra pública.

“El Bronco a mi gobierno nos dejó 9 mil 700 millones de déficit, o sea cuando había Covid, todo cerrado, escuelas, comercios cerrados, además compadre debes 10 mil millones, ese fue el déficit que nos dejó la vieja política. Hoy y todavía me quedan 11 meses traigo un déficit de 3 mil millones, es un número financieramente aceptable, nadamas que yo a diferencia de Medina y del Bronco sí hicimos obra”, especificó García Sepúlveda.

Ante los cuestionamientos sobre un posible sobreendeudamiento, el gobernador argumentó que el Congreso del Estado ha rechazado durante cinco años las propuestas de presupuesto de su administración, por lo que aseguró que su gobierno se enfocó en generar mayores ingresos.

“De que sobre endeudamos a Nuevo León si el mismo ente encargado de dar deuda nos ha negado todo. Como dicen que endeudamos a Nuevo León si el Congreso siempre nos rechaza el presupuesto y por eso nos pusimos a jalar y en en lugar de pedir deuda nos pusimos en generar ingresos”, dijo.

Asimismo, destacó el crecimiento de los ingresos propios del estado y aseguró que Nuevo León es la entidad más autónoma de México, al incrementar los recursos que genera sin depender de las aportaciones federales.

“Es decir lo que genera el estado sin esperarse de la Federación subió de 20 mil a 40 mil millones por eso hemos hecho obra”, dijo, al señalar que este crecimiento también fue mencionado recientemente por la organización Cómo Vamos Nuevo León.

De acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario, los ingresos propios crecieron 87 por ciento desde 2021 y actualmente representan casi el 30 por ciento de los ingresos totales. Además, señaló que el desempeño presupuestal se elevó a 14 mil 410 millones de pesos.

Finalmente, García Sepúlveda aseguró que la próxima administración estatal recibirá finanzas sólidas y mayores recursos para operar.

“El siguiente gobernador va a tener casi 20 mil millones al año porque estamos con finanzas sanas y sólidas”, finalizó.