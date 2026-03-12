Rechaza retrasos en indagatorias por fraude de tandas millonarias

El fiscal reiteró que la Fiscalía mantiene abiertas las carpetas de investigación y llamó a las denunciantes a acudir directamente a la unidad correspondiente

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, rechazó que exista retraso en las investigaciones relacionadas con el presunto fraude de “tandas”, luego de que un grupo de afectadas se manifestara recientemente en el Congreso del Estado de Nuevo León para denunciar falta de atención por parte de la autoridad.

El funcionario señaló que la Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes y aseguró que en ningún momento se ha dejado de atender el caso.

“Se les convoca a ellas que por favor acudan a la unidad de investigación que lleva las carpetas para que se les dé el estatus”, indicó el fiscal al ser cuestionado sobre la inconformidad expresada por las denunciantes.

Enfatiza en que investigaciones siguen en curso

Flores Saldívar enfatizó que las investigaciones siguen en curso y que algunos actos de investigación se realizan bajo sigilo, por lo que no toda la información puede hacerse pública en esta etapa.

“De ninguna manera se les está dando largas ni hay actos de investigación; se están verificando y muchos de ellos son bajo sigilo”, aseguró.

En días recientes, personas afectadas por este presunto esquema fraudulento acudieron al Congreso local para exigir avances en las investigaciones y solicitar mayor información sobre el estado de sus denuncias.

