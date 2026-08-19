Rechaza PAN postulación de Adrián de la Garza junto con PRI

Eso solo puede ocurrir siempre y cuando los partidos formalicen una coalición, pero el PAN ya descartó una alianza con el priísmo en elecciones subsecuentes

El Comité Ejecutivo del Partido Accional Nacional descartó que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sea postulado a la gubernatura de Nuevo León tanto por ellos como por el PRI, al señalar que esa figura no existe en la entidad.

Por lo tanto, dijo Jorge Triana, vocero del blanquiazul en la sede del CEN panista, De la Garza va a tener que tomar una decisión de si quiere participar en el proceso interno de su partido o en el del tricolor.

Triana señaló que la legislación electoral de Nuevo León no permite postularse, por separado, por diferentes partidos.

Eso solo puede ocurrir siempre y cuando los partidos formalicen una coalición, pero el PAN ya descartó una alianza con el priísmo en las elecciones subsecuentes como la del 2027.

“En el caso de Adrián de la Garza, él va a tener que tomar una decisión si quiere participar en nuestro proceso interno o en el de otro partido, vamos a esperar. “No existe esa figura en el estado de Nuevo León (la postulación por dos partidos), habría que explorarlo, pero la realidad es que no existe esa figura, por eso está descartado”, indicó.

De la Garza sí se inscribió en el proceso interno del PAN como “defensor de la patria, familia y libertad”, que es el preámbulo para ser su abanderado para la candidatura a gobernador, pero hasta el momento, el PAN no ha determinado si le otorga esa posición.

En tanto, el PRI de Nuevo León ha insistido en ir juntos en la elección del 2027 para buscar repetir el triunfo del 2024 en la capital del estado.