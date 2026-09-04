Rechaza Lorena de la Garza presión de Samuel: 'No me acalambra'

La priista rechazó ser removida de la Comisión de Presupuesto y condicionó el acuerdo a transparentar los $10 mil millones de nueva deuda.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, la diputada local priista, Lorena de la Garza Venecia, afirmó que no cederá ante los señalamientos del gobernador Samuel García, luego de que éste pidiera su remoción de dicha comisión.

En la antesala de la discusión del Presupuesto 2027, la legisladora cuestionó que el ejecutivo estatal pretenda contratar $10,000 millones de pesos adicionales de deuda sin precisar de manera suficiente cuál será el destino de esos recursos.

También rechazó que en el pasado haya sido inhabilitada para ocupar cargos públicos a raíz de un proceso que se le emprendió por supuestos desvíos de recursos.

“A mí eso no me acalambra, a mí eso no me asusta, me sorprende que alguien que presume ser tres veces doctor en derecho desconozca una resolución de este tipo y, además, pretenda pasar por encima de la autonomía del Congreso”, señaló.

Ante la referencia del gobernador a una supuesta resolución firme para removerla, De la Garza le exigió presentar el documento y rechazó que el Ejecutivo tenga facultades para decidir sobre la integración de las comisiones legislativas.

“Si dice que existe una resolución firme, que la muestre, yo no soy empleada del Gobernador y él no manda en el Congreso”, sostuvo.

La diputada priista afirmó que la discusión presupuestal no debe centrarse en confrontaciones personales, sino en conocer el proyecto financiero que plantea el estado y garantizar que los recursos sean ejercidos con transparencia.

“No estamos en contra de financiar proyectos, estamos en contra de firmar cheques en blanco”, enfatizó.

De la Garza puso como condiciones para avanzar en el Presupuesto 2027 que exista un Tesorero ratificado por el Congreso, claridad sobre el uso de los recursos ya autorizados y certeza sobre el destino de cada peso de la nueva deuda.

“Con Tesorero ratificado, con el compromiso de no vetar y con el destino de cada peso, hay Presupuesto para 2027”, afirmó.

La legisladora sostuvo que continuará al frente de sus responsabilidades y aseguró que, pese a los señalamientos del gobernador, mantendrá la exigencia de cuentas claras al Ejecutivo estatal.

El debate presupuestal, dijo, debe regresar a las preguntas centrales: cuánto dinero busca contratar el estado, para qué lo quiere y quién responderá por su utilización.